Médecin humanitaire contaminé, cas contact en cours d'identification… Ce que l'on sait du premier cas d'Ebola détecté en France





Source : L'homme diagnostiqué positif est un médecin qui a participé à une mission de lutte contre la maladie en République démocratique du Congo. Il a été immédiatement pris en charge et ses symptômes sont faibles, mais il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique contre cette souche du virus.Source : https://www.franceinfo.fr/sante/maladie/ebola/mede...