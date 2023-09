Médecine esthétique : rajeunit-elle vraiment ?

Moins invasives que la chirurgie esthétique, les injections de botox et d’acide hyaluronique sont plébiscitées par de nombreuses femmes. Que faut-il en attendre ? Existe-t-il des risques ? Réponses dans le nouvel épisode d’Hypercondriaque, le podcast de Santé Magazine. Aline Perraudin reçoit la Dre Isabelle Sarfati et le Dr Frédéric Lange, tous deux spécialistes en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

Source : https://www.santemagazine.fr/podcast/hypercondriaq...