Médecins étrangers : on vous résume la polémique après les propos d'Emmanuel Macron dénonçant "les mabouls" qui veulent "se fâcher avec l'Algérie"
En déplacement lundi dans un hôpital en Ariège, le président de la République s'est agacé que les médecins à diplôme étranger ne puissent pas facilement exercer en France. Il en a profité pour s'attaquer aux partisans d'une ligne dure avec le pouvoir algérien.
Source : https://www.franceinfo.fr/politique/emmanuel-macro...
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