Médecins étrangers : on vous résume la polémique après les propos d'Emmanuel Macron dénonçant "les mabouls" qui veulent "se fâcher avec l'Algérie"





Source : En déplacement lundi dans un hôpital en Ariège, le président de la République s'est agacé que les médecins à diplôme étranger ne puissent pas facilement exercer en France. Il en a profité pour s'attaquer aux partisans d'une ligne dure avec le pouvoir algérien.Source : https://www.franceinfo.fr/politique/emmanuel-macro...