Meilleur complément alimentaire pour baisser le cortisol : top 6

Vous tapez « baisser le cortisol » sur Google et vous tombez sur des dizaines de promesses miracles. Le cortisol est une hormone du stress vitale, produite par les glandes surrénales, et l'objectif n'est jamais de l'effondrer mais de réguler un taux de cortisol qui s'emballe quand le stress chronique s'installe.

Comment savoir s'il est trop haut ? Les signes d'un excès de cortis...



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