Met Gala 2023 : Jessica Chastain est méconnaissable avec une coloration blond platine

Cette année, le tant attendu Met Gala s'est déroulé ce lundi 1er mai au sein du Metropolitan Museum of Art de New York. Le thème de cette édition 2023 ? " Karl Lagerfeld : A Line of Beauty ". En effet, les plus grandes stars de la planète se sont don...