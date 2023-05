Met Gala 2023 : découvrez les plus beaux looks des stars

Chaque année, les amoureux de la mode attendent le premier lundi du mois avec impatience. En cause ? Le MET Gala. Comme le veut la tradition, il rassemble l'industrie de la mode et les célébrités à New York pour marquer le coup d'envoi de l'expositio...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/met-gal...