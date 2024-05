Met Gala 2024 : Zendaya dévoile sa part d’ombre et ose un makeup monochrome hypnotique

Zendaya est incontestablement la star du moment. Après une tournée presse scrutée pour ses looks impeccables, il ne fallait (évidemment) pas rater sa montée des marches lors de l'événement mode et beauté le plus attendu de l'année. Le Met Gala 2024, ...