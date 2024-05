Met Gala 2024 : les plus beaux looks du tapis rouge

C'est l'une des soirées mode les plus attendues de l'année. Lundi 6 mai, le Met Gala, organisé depuis 1995 par Anna Wintour, s'est déroulé à New York au Metropolitan Museum of Art. Comme le veut la tradition, il rassemble des célébrités triés sur le ...