Michel Barnier reçoit Marine Le Pen et Mathilde Panot ce lundi

La tension monte autour du budget du gouvernement Barnier, avec une possible motion de censure soutenue par le NFP et le RN. Marine Le Pen et Mathilde Panot préparent leurs stratégies, tandis que le Premier ministre fait face à des choix cruciaux pour l'avenir politique.Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/miche...