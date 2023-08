Migrants morts dans la Manche: la coopération franco-britannique "est exemplaire et fonctionne", affirme Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la Mer

Nouveau drame dans la Manche: six personnes ont péri samedi après le naufrage dans la nuit d'une embarcation de migrants tentant de gagner l'Angleterre, et "cinq à dix" passagers étaient toujours recherchés à la mi-journée, selon la préfecture maritime et le parquet.https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/migra...