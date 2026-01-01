Monique Barbut, Serge Papin, Jean-Noël Barrot ... Les plus hauts patrimoines du gouvernement

Combien possèdent ceux qui gouvernent? La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) vient de publier les déclarations patrimoniales de 30 membres du gouvernement de Sébastien Lecornu, ce qui permet de comparer leurs situations. Entre ministre endetté mais propriétaire, ancienne ministre qui mise sur l’immobilier et collègue aux comptes plus modestes, les écarts de patrimoine sont importants.https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/video...