Moratoire sur l’immigration: “On propose d’inverser la logique migratoire vers la France”, annonce Charles Rodwell, député “Ensemble pour la République”









Source : Charles Rodwell, député “Ensemble pour la République”, était invité sur le plateau de BFMTV ce lundi 25 mai. Il est notamment revenu sur la proposition de Gerald Darmanin d'un moratoire de trois ans sur l'immigration légale.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-moratoire-su...