Mort de Bernadette Chirac: les drapeaux en berne à Nice jusqu'à lundi

Bernadette Chirac, veuve de l'ancien président de la République Jacques Chirac, est morte vendredi 5 juin à l'âge de 93 ans, a annoncé ce samedi sa fille Claude Chirac. Elle avait été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.https://www.bfmtv.com/politique/direct-mort-de-ber...