Mort de Bernadette Chirac : un registre de condoléances mis à disposition à la Maison Elysée à 15 heures

"Un registre de condoléances sera mis à disposition" à partir de 15 heures à la Maison Elysée, située en face du Palais, pour les personnes qui souhaiteraient laisser un message "en hommage à Bernadette Chirac", a annoncé l'Elysée sur X(Nouvelle fenêtre) samedi 6 juin. La veuve de l'ancien président de la République Jacques Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, est morte vendredi à l'âge de 93 ans. L'ancienne Première dame "s'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens. Elle venait d'avoir 93 ans" le 18 mai dernier, a annoncé sa fille Claude Chirac samedi 6 juin à l'AFP.