Mort de Lyhanna: "Démissionner ? Je ne suis pas propriétaire de ma charge", déclare Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur

La marche blanche organisée à Fleurance dans le Gers, ce dimanche 7 juin, pour rendre hommage à la petite Lyhanna est terminée. Pour rappel, le corps sans vie de la fillette a été retrouvé jeudi à Puycasquier. Elle avait disparu vendredi 29 mai à la sortie de son collège. Un suspect, Jérôme Barella, est mis en examen et placé en détention provisoire.https://www.bfmtv.com/politique/video-mort-de-lyha...