Mort de Lyhanna: "La justice aujourd'hui et les forces de l'ordre n'ont pas les moyens de juguler le flux de procédures qui est en stock", dénonce Louis Aliot, vice-président du RN





https://www.bfmtv.com/politique/video-mort-de-lyha... La marche blanche organisée à Fleurance dans le Gers, ce dimanche 7 juin, pour rendre hommage à la petite Lyhanna, est terminée. Pour rappel, le corps sans vie de la fillette a été retrouvé jeudi à Puycasquier. Elle avait disparu vendredi 29 mai à la sortie de son collège. Un suspect, Jérôme Barella, est mis en examen et placé en détention provisoire.https://www.bfmtv.com/politique/video-mort-de-lyha...