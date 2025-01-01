Mort de Lyhanna: que dit la circulaire pénale priorisant les enfants victimes, envoyée en 2025 par Gérald Darmanin?

À son arrivée au ministère de la Justice en janvier 2025, Gérald Darmanin a envoyé une circulaire de politique pénale générale dans laquelle il a listé deux priorités: la criminalité organisée et les violences faites aux personnes. Selon une source proche du dossier à BFMTV ce vendredi, la "procureure d'Auch n'a pas appliqué cette circulaire".https://www.bfmtv.com/politique/video-mort-de-lyha...