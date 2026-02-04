Mort de Saïf Al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dictateur libyen : une enquête pour assassinat ouverte





Source : Le bureau du procureur a indiqué qu’une équipe accompagnée de médecins légistes et d’experts s’était rendue mardi à Zinten, dans l’ouest du pays, pour examiner la dépouille de celui qui a longtemps été considéré comme le successeur potentiel de son père, Mouammar Kadhafi.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/02/04/...