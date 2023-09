Mostra de Venise : Carla Bruni adopte la technique imparable pour rajeunir son regard

Carla Bruni fait sa rentrée. Après des vacances en Sardaigne aux côtés de son époux, l'ancienne Première dame a été aperçue à la Mostra de Venise. D'abord, la belle Italienne a assisté à la projection du film " The Lion's Share : A History Of The Mo...