Moyen-Orient: l'Iran vise le Koweït et Bahrein avec des missiles après une attaque des États-Unis

L'armée américaine a dit avoir frappé samedi 6 juin ⁠des radars iraniens ​après avoir abattu des drones tirés par l'Iran en direction du détroit d'Ormuz. En riposte, l'Iran a dit avoir frappé des bases américaines ​dans le Koweït et à Bahreïn avec des missiles balistiques, mais l'armée américaine affirme avoir intercepté six missiles ⁠tandis qu'un septième n'a pas atteint sa cible. Cette nouvelle escalade risque de compliquer les ​efforts déployés pour mettre fin à la guerre.