Moyen-Orient: l'Iran vise le Koweït et Bahrein avec des missiles après une attaque des États-Unis
L'armée américaine a dit avoir frappé samedi 6 juin des radars iraniens après avoir abattu des drones tirés par l'Iran en direction du détroit d'Ormuz. En riposte, l'Iran a dit avoir frappé des bases américaines dans le Koweït et à Bahreïn avec des missiles balistiques, mais l'armée américaine affirme avoir intercepté six missiles tandis qu'un septième n'a pas atteint sa cible. Cette nouvelle escalade risque de compliquer les efforts déployés pour mettre fin à la guerre.
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20260606-en-direct-moyen-orient-l-iran-vise-le-kowe%C3%AFt-et-bahrein-avec-des-missiles-apr%C3%A8s-une-attaque-des-%C3%A9tats-unis
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