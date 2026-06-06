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Moyen-Orient: l'Iran vise le Koweït et Bahrein avec des missiles après une attaque des États-Unis

L'armée américaine a dit avoir frappé samedi 6 juin ⁠des radars iraniens ​après avoir abattu des drones tirés par l'Iran en direction du détroit d'Ormuz. En riposte, l'Iran a dit avoir frappé des bases américaines ​dans le Koweït et à Bahreïn avec des missiles balistiques, mais l'armée américaine affirme avoir intercepté six missiles ⁠tandis qu'un septième n'a pas atteint sa cible. Cette nouvelle escalade risque de compliquer les ​efforts déployés pour mettre fin à la guerre.

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