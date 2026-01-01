Municipales 2026 à Paris: "Il y a beaucoup de gens qui veulent éliminer enfin Emmanuel Grégoire", estime Éric Schahl, délégué général de l'UDI

La gauche a décidé de faire front commun aux élections municipales dans plusieurs grandes villes, le PS concluant ce lundi 16 mars de nombreux accords avec la France insoumise ou les Écologistes en vue du second tour dimanche. Le dernier délai pour déposer sa liste en préfecture est à 18 heures ce mardi.https://www.bfmtv.com/politique/elections/municipa...