Municipales 2026 à Paris: Sophia Chikirou affirme "être la seule écologiste" face à Emmanuel Grégoire et Rachida Dati









Source : Les trois candidats au second tour des municipales à Paris débattent sur le plateau de BFMTV ce mercredi soir. Rachida Dati, Emmanuel Grégoire et Sophia Chikirou évoquent notamment le sujet du périscolaire, des alliances électorales ou de la sécurité dans la capitale.Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/municipa...