Municipales à Grenoble: Laurence Ruffin à la conquête de sa "ville de coeur"

La dirigeante d'entreprise se lance dans l'aventure politique pour la première fois en candidatant dans la capitale des Alpes, où elle vit depuis plus de 20 ans. Partie avec le costume de favorite, cette quarantenaire découvre un nouveau monde qui ne lui est pas totalement inconnu, son frère étant le député François Ruffin.https://www.bfmtv.com/politique/elections/municipa...