Municipales à Paris: "Avec nous Paris changera et changera en mieux. C'est un enjeu majeur pour les dizaines d'années qui viennent", estime Rachida Dati (Union de la droite et du centre)





https://www.bfmtv.com/politique/elections/municipa... À quatre jours du second tour des élections municipales, dimanche 22 mars, les candidats encore en lice à Paris, Sophia Chikirou (LFI), Rachida Dati (Union de la droite et du centre) et Emmanuel Grégoire (Union de la gauche), débattent sur BFMTV, en partenariat avec Le Figaro et La Tribune dimanche.https://www.bfmtv.com/politique/elections/municipa...