Municipales à Paris: "Il ne faut pas faire des choix poussés par la peur, ça vous mène toujours à la résignation", assure Sophia Chikirou (LFI)





https://www.bfmtv.com/politique/elections/video-mu... À quatre jours du second tour des élections municipales, dimanche 22 mars, les candidats encore en lice à Paris, Sophia Chikirou (LFI), Rachida Dati (Union de la droite et du centre) et Emmanuel Grégoire (Union de la gauche), débattent sur BFMTV, en partenariat avec Le Figaro et La Tribune dimanche.https://www.bfmtv.com/politique/elections/video-mu...