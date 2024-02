Niger : la Cedeao lève une grande partie des sanctions prises après le coup d’Etat militaire

Les frontières et l’espace aérien nigérien seront rouverts, les transactions financières entre les pays de la Cedeao et le Niger de nouveau autorisées, et les avoirs de l’Etat nigérien dégelés, « pour des raisons humanitaires », selon la Communauté économique.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/02/24/...