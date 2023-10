Niger : les avocats du président déchu Mohamed Bazoum annoncent une plainte contre les auteurs du coup d'Etat

Cette plainte vise le général Abdourahamane Tiani et "tous autres", pour "attentat et complot contre l'autorité de l'Etat, crimes et délits commis par les fonctionnaires et arrestations et séquestrations arbitraires".Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/niger/ni...