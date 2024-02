Nigeria-Côte d’Ivoire : revivez la victoire des Ivoiriens en finale de la CAN 2024

Passés près de l'élimination lors de la phase de groupes, et encore menés en finale face au Nigeria, les Elephants ont renversé le match pour remporter la troisième CAN de leur histoire. L'attaquant Sébastien Haller a marqué le but de la victoire.