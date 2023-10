No fap : est-ce dangereux de ne plus du tout se masturber ?

Le mouvement No fap incite les hommes à stopper totalement la masturbation au nom de la lutte contre l'addiction à la pornographie. En réalité, les conséquences de cette pratique sont bien plus nocives que ses prétendus bienfaits. On fait le point avec deux expertes en la matière.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...