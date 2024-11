Nombre de douche senior : à quelle fréquence se laver ?

Si dans nos sociétés occidentales, la norme est de se doucher quotidiennement, les professionnels de santé sont plus nuancés sur le sujet. Et c'est d'autant plus vrai chez les seniors, dont la peau est plus fine et fragile. Quelle est la fréquence de douche idéale pour les personnes âgées ? Et quels produits doivent-elles utiliser ? La Docteure Marie-Estelle Roux, dermatologue à Paris, répond à ces questions.

