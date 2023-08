Nos astuces pour ne plus perdre vos boucles d’oreilles

C'est un vrai calvaire. Les bijoux qui se perdent, se cachent et finissent seuls dans la boîte à bijoux ou perdus dans un autre univers... Cela nous hante et nous fait perdre un temps précieux, en plus d'une certaine somme d'argent. Alors comment réu...