Nos données de santé, qui peut les consulter ? La réponse d'un expert

À l’occasion de la prochaine Journée européenne du droit des patients, le 18 avril, nous allons discuter des données de santé dans le nouvel épisode d'Hypercondriaque, le podcast de Santé Magazine. Aline Perraudin, la directrice de la rédaction, reçoit Arthur Dauphin, chargé de mission numérique à France Assos Santé, l’association de référence pour représenter les usagers de notre système de santé.