Note de Gabriel Attal sur l'abaya: le Match du Soir entre Charles Consigny et Pablo Pillaud-Vivien

Chaque soir dans le 90 minutes, Charles Consigny, avocat et écrivain, et Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards, débattent d'un thème d'actualité.Source : https://www.bfmtv.com/politique/note-de-gabriel-at...