"Notre histoire - Chroniques du Caire" : un somptueux film entre fresque familiale et portrait politique de l'Egypte des années 1970-1980
Ibrahima Ndiaye
Le long-métrage revient sur les conséquences des multiples conflits entre l'Egypte et Israël sur la famille de son héros, un pianiste qui tombe sous le charme de sa correspondante autrichienne. Abu Bakr Shawky porte avec tendresse et virtuosité son histoire familiale à l'écran.
Source : https://www.franceinfo.fr/culture/cinema/sorties-d...
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