"Notre victoire est proche": Jordan Bardella rassure ses alliés européens au rassemblement de l'extrême droite à Milan









Source : Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées ce samedi à Milan pour un grand meeting auquel ont pris part plusieurs dirigeants d'extrême droite européens, dont Jordan Bardella, qui ont défendu leurs positions communes sur la "remigration" et contre les règles communautaires.Source : https://www.bfmtv.com/politique/front-national/not...