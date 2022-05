Nous Les Ambitieuses ! La culture et l’action positive comme moyens d’échanges et de réconciliation

Nous Les Ambitieuses ! est une association créée en mars 2020. Nous sommes un réseau de femmes issues de la société civile, mobilisées dans l'action positive, au cœur des territoires, pour la réussite collective.Notre objectif est de faire émerger et de soutenir des initiatives positives, éthiques et solidaires à l'endroit des citoyens et de notre environnement.Organisées avec nos ambassadrices nationales, connues, populaires, aimées des français, et nos expertes sur l'ensemble du territoire, nous soutenons toutes formes de volonté et projets qui donnent du sens à nos valeurs, en faveur du plus grand nombre et de notre planète !Nos engagements :Nous agissons comme un véritable incubateur. Nous apportons notre soutien pour tout type de projet.Toutes démarches solidaires, éthiques et responsables, à l'endroit des citoyens ou du territoire, peuvent être sélectionnées par Nous Les Ambitieuses !Avec notre réseau d'expertes nationales, nous abordons et soutenons des démarches dans l'environnement de :La jeunesse, La santé, La culture, L'éducation, L'écologie, L'innovation, L'économie, La sécuritéNous sommes à l'écoute et à l'affut. Nous tendons la main, n'oublions personne et encourageons la bienveillance avec audace !Virginie Atlan – Presidente & Fondatrice Nous Les Ambitieuses ! Pour en savoir plus https://nouslesambitieuses.com/index.php/quisommesnous/