"Nous n'arrivons pas à condamner ni à juger ces affaires": face aux violences sexuelles, la députée Céline Thiébault-Martinez défend sa proposition de loi "intégrale"









Source : Après la mort de Lyhanna, plusieurs parlementaires et associations réclament l’adoption d’une loi "intégrale" contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Pour en parler, le podcast "Quid Juris" reçoit la députée socialiste Céline Thiébault-Martinez qui porte cette proposition de loi.Source : https://www.bfmtv.com/politique/nous-n-arrivons-pa...