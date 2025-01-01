"Nous, on braque": Manon Aubry met en scène une action pour "récupérer" les contraceptifs américains qui doivent être détruits en Europe









Source : Face à la possible destruction sur le sol européen de millions de contraceptifs financés par les États-Unis, l'eurodéputée insoumise Manon Aubry a dénoncé l'inaction de la France et de ses voisins pour éviter de perdre ce stock "d'une valeur de plus de 10 millions de dollars".Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...