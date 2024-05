Nouvelle-Calédonie: Katia, habitante de Nouméa, se dit "fatiguée, écœurée et inquiète" de la situation

Depuis le début de la semaine, les violences insurrectionnelles, causées par une réforme électorale qui a provoqué la colère des indépendantistes, ont fait six morts dont deux gendarmes et quatre civils (trois Kanak et un Caldoche), et des centaines de blessés, selon les autorités.Source : https://www.bfmtv.com/politique/nouvelle-caledonie...