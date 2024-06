Nutrition : que manger lorsque l'on prépare un triathlon ?

Cette discipline sportive qui enchaîne trois épreuves - natation, vélo et course à pied - nécessite une préparation physique mais aussi nutritionnelle préalable, afin d'apporter au triathlète toute l'énergie et tous les micro-nutriments dont il aura besoin ! Laura Martinez, nutritionniste du sportif, nous donne les bases pour se préparer correctement à courir un triathlon.

