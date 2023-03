Œil qui pleure : quelles sont les causes de ce larmoiement ?

L’un de vos yeux se met parfois à "pleurer" de lui-même sans que vous ne puissiez rien y faire — voire les deux yeux ? Allergie, affection oculaire, vent glacial… Les facteurs déclenchants peuvent être nombreux. On fait le point sur les causes de ce phénomène et les solutions pour le contrer.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...