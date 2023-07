Obésité gynoïde : comment la définir et la soigner ?

Au même titre que l'obésité androïde, l'obésité gynoïde est une sous-catégorie d'obésité dite modérée, sévère ou morbide. Elle se caractérise par un excès du tissu adipeux sur le bas du corps (hanches, bassin, fesses et cuisses) et concerne principalement les femmes. Quelles sont ses causes et ses risques ? Réponses avec la Dre Sabine Mala-Herbau, médecin nutritionniste.

Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/obesite-gynoi...