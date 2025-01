"On a pris l'autoroute par le bon côté, mais on y va à 30 km/h" : malgré l'obligation depuis un an, le tri des biodéchets peine à se généraliser





Source : Le tri des déchets alimentaires est devenu obligatoire à partir du 1er janvier 2024 pour les particuliers. Mais un an après l'entrée en vigueur de cette loi, il y a encore du chemin à parcourir pour que tous les Français soient concernés.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-...