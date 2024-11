"On ne nous fait plus confiance": entre 49.3 et crainte d'une dissolution, pourquoi des députés sèchent l'Assemblée









Source : Une partie des parlementaires semble en service minimum depuis leur retour au palais-Bourbon en septembre. Contraints de partager leur temps entre l'hémicycle, les travaux en commission et leur présence en circonscription en cas de nouvelle dissolution, les députés sont à la peine.Source : https://www.bfmtv.com/politique/parlement/on-ne-no...