"On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas": Édouard Philippe réagit aux accusations contre Patrick Bruel









Source : Face aux accusations de violences sexistes et sexuelles contre Patrick Bruel, Édouard Philippe a estimé, ce jeudi, qu'on ne "pouvait pas faire comme si ça n'existait pas". Il a néanmoins fait valoir la présomption d'innocence et a appelé à la responsabilité de chacun sur le fait d'aller, ou non, à un concert du chanteur.Source : https://www.bfmtv.com/politique/on-ne-peut-pas-fai...