"On nous prend pour des andouilles": entre les députés macronistes et Sébastien Lecornu, le torchon brûle

Faut-il ressentir chez les députés du groupe présidentiel une forme de lassitude? Dans un calendrier parlementaire contraint, et alors que le Premier ministre cherche à imposer sa patte, les relations entre Matignon et ses troupes ne sont pas au beau fixe. Entre impatiences et craintes pour les futures échéances électorales, le blues s'installe.https://www.bfmtv.com/politique/parlement/on-nous-...