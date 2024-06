"On se sent meurtris et trahis": Fadila Khattabi affirme ressentir "dans sa chair" la libération de la parole raciste









Source : Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, était en direct sur BFMTV ce vendredi soir.Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/legislat...