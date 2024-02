On y était… au défilé ultra-sélect de Moncler Grenoble à Saint-Moritz

Bientôt 15 ans que Moncler Grenoble existe, et pourtant c'était une première fois : la marque de skiwear synonyme de savoir-faire technique et de haute performance, dans le giron du groupe Moncler, défilait sur les pistes de ski. Et quel meilleur end...