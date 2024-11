Oreiller DODO Palace

Si vous aimez prendre soin de chaque détail de votre maison et d'être à la dernière mode en matière de produits qui vous rendront la vie plus facile, achetez Oreiller DODO Palace au meilleur prix.Confort et commoditéAnti-acariensComposition:100 % coton100 % polyester10 % cotonDimensions approx.: 65 x 65 cm