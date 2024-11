Oreiller Ergonomique de Position Latérale U Slupill InnovaGoods

InnovaGoods vous facilite la tâche pour que votre soin personnel soit une priorité sans excuses. Il vous propose les meilleures nouveautés en matière de beauté, de détente et de bien-être ! Oreiller Ergonomique de Position Latérale U Slupill InnovaGoods en est un bon exemple ! Découvrez une vaste gamme de produits de qualité qui se démarquent de par leur fonctionnalité, leur efficacité et leur design innovant.Un oreiller en forme de U spécialement conçu pour dormir dans la position correcte. Maintient le dos, les épaules et le cou alignés, pour favoriser le repos et faciliter la respiration, ce qui aide à réduire les ronflements. Idéal à utiliser pendant la grossesse.Matériel:CotonPolyesterCouleur: BlancMultifonction: Plusieurs fonctionnalités et espacesConfort et commodité: Repos et relaxationCaractéristiques: Touché doux et agréableHousse amovible et lavable avec fermeture éclair: Facile à nettoyerSoutien au sommeil et au repos: Un meilleur repos dans la bonne positionFacilite la respiration douce et naturelle: Sommeil plus confortable et réparateurUtilisation recommandée: Oreiller de grossesseDimensions approx.: 39 x 57 x 14 cm